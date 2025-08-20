30.2 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Dështon edhe përpjekja e 55-të për konstituim, s`kalojnë Haxhiu e Gërvalla

By admin

Ka dështuar edhe përpjekja e 55-të për konstituimin e legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës.

Në vazhdimin e parë të seancës konstituive pas aktgjykimit të ri të Gjykatës Kushtetuese kandidatja e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, e më pas edhe kandidatja tjetër, Donika Gërvalla kanë dështuar t’i marrin votat e mjaftueshme për t’u zgjedhur kryeparlamentare.

Fillimisht në emër të LVV-së, Glauk Konjufca propozoi për kryeparlamentare Albulena Haxhiun. Në votimin e hapur 57 deputetë kanë votuar për, 56 kundër dhe 3 deputetë kanë abstenuar. Më pas, Konjufca propozoi edhe kandidaten e dytë. Kësaj radhe ishte Donika Gërvalla. Edhe për kandidaten e dytë rezultati ishte i njëjtë: 57 pro, 56 kundër dhe 3 abstenime. Kjo situatë e shtyu kryesuesin e seancës, Avni Dehari që ta ndërpresë seancën dhe vazhdimin e saj ta paralajmërojë pas 48 orësh.

Speciale në RTK: Vazhdon seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës|LIVE

Sot, me fillim nga ora 11:00, është thirrur vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, pas publikimit të aktgjykimit të plotë të Gjykatës Kushtetuese, e cila ka përcaktuar rregulla të reja për konstituimin e organit ligjvënës.

Deputetja e LVV-së, Albulena Haxhiu nuk ka dashur të komentojë asgjë para fillimit të kësaj seance. Përkundër pyetjeve të gazetarëve, ajo nuk ka dhënë përgjigje nëse ajo do të heqë dorë nga përpjekja për t’u bërë kryetare e Kuvendit nëse nuk merr votat e mjaftueshme.

Ndërkohë, kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, përsëriti qëndrimin e këtij subjekti se nuk kanë votë për Albulena Haxhiun.

Ai tha se AAK-ja do të votonte ndonjë emër tjetër nga LVV-ja, siç janë ish-kryeparlamentari, Glauk Konjufca, ish-nënkryetarja e Kuvendit, Saranda Bogujevci ose deputetja Shqipe Selimi.

E zëvendëskryeministrja në detyrë nga radhët e komunitetit boshnjak, Emilija Rexhepi, tha se e respekton aktgjykimin e Kushtetueses, derisa konfirmojë se do ta votojë kandidaten e LVV-së për kryetare të Kuvendit, Albulena Haxhiun.

Në këtë seancë pritet të mblidhen 120 deputetët e legjislaturës së 9-të, për të vijuar procesin e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit, si dhe për konstituimin e organeve të tjera udhëheqëse.

Pas publikimit të aktgjykimit, afati 30-ditor për përfundimin e konstituimit ka nisur zyrtarisht, duke e vënë Kuvendin dhe subjektet politike përballë një presioni institucional dhe kushtetues për të siguruar funksionalitetin e plotë të institucionit.

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka vlerësuar se konstituimi i Kuvendit është një urgjencë shtetërore, duke theksuar rëndësinë e krijimit të institucioneve të reja në këtë periudhë sfidash globale dhe zhvillimesh të ndjeshme rajonale.

Sipas Presidencës, zvarritja e procesit deri më tani ka dëmtuar jo vetëm besueshmërinë e institucioneve dhe zhvillimin e brendshëm, por edhe pozicionin ndërkombëtar të Kosovës.

Ndërkohë, analistët politikë dhe njohësit e çështjeve juridike kanë paralajmëruar se, pa një marrëveshje politike, konstituimi i Kuvendit mbetet i vështirë.

Juristi Mazllum Baraliu tha se është momenti të tejkalohet retorika e bllokadave dhe të vihet funksionaliteti institucional në fokus.

Po ashtu, analisti Dorajet Imeri deklaroi se momentumi i tanishëm, që ka mbajtur peng jetën institucionale të vendit, duhet të përmbyllet me një marrëveshje politike në shërbim të stabilitetit dhe demokracisë.

Sipas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, Kuvendi duhet të zgjedhë kryetarin e tij përmes votimit të hapur, brenda 30 ditësh, me jo më shumë se tri raunde votimi për të njëjtin kandidat.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Enver Hoxha, biri i llastuar i një tregtari të mirë
Next article
Organizata Ec Ma Ndryshe: Kryetari i Prizrenit të respektojë zotimin se askush me aktakuzë nuk do të jetë në qeverisje

Më Shumë

Lajme

Arrestohet i dyshuari nga Mamusha për krim kibernetik, ishte dënuar me rreth dy vjet burgim efektiv

Stacioni Policor në Mamushë, më datë 18.08.2025, ka realizuar me sukses urdhër-arrestin të lëshuar nga Gjykata Themelore në Prizren, ndaj të dënuarit M. J.,...
Fokus

MKRS-ja pas aktakuzës ndaj zyrtarëve të Urbanizmit në Prizren: Asetet kulturore u shkatërruan qëllimshëm

Sekretari i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS), Bislim Bislimi, ka mbajtur sot një konferencë për media pas ngritjes së aktakuzës ndaj dy...

NISMA prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Një person gjendet pa shenja jete në një restorant në Malishevë

Dr. Sherif Besimi, ambasadori i shëndetësisë së Prizrenit

Prizreni i dyti në Kosovë për numrin e shkurorëzimeve gjatë qershorit

Nisin punimet për rehabilitimin e Kaptazhës IV tek “40 Burimet” në Prizren

AAK-ja prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Abdyl Frashëri, ideologu i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Arrestohet në Vërmicë një person me armatim dhe pajisje ushtarake

Aksident te rrethrrotullimi në Shirokë të Suharekës, vështirësohet qarkullimi

Partia Guxo në Prizren garon me 20 kandidatë, bartës i listës Haxhi Avdyli

Gratë nga Prizreni po interesohen për kurse profesionale pa pagesë

“Ekoregjioni’ në Prizren mbetet pa energji elektrike

Selmanaj: Me besimin e qytetarëve, LDK-ja do të triumfojë në Prizren

Spektakël basketbolli në Malishevë – Bero Kingdom kampion i turneut 3×3 

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne