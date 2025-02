Dështon seanca gjyqësore për rastin e kanosjes së disa pjesëtarëve të KFOR-it në Prizren më 2024

Për shkak të mungesës së të akuzuarit Izjet Halilaj dhe mbrojtësit të tij Fis Alishanit ka dështuar të mbahet seanca gjyqësore, më 04.02.2025, në rastin e kanosjes së pjesëtarëve të Misionit Paqeruajtës të NATO-s në Kosovë – KFOR, në Prizren, më 2024.

Sipas Prokurorisë, i akuzuari Halilaj në një kafiteri në fshatin Lubiqevë, Komuna e Prizrenit, ka ofenduar fillimisht dhe pastaj ka kanosur seriozisht pjesëtarët e KFOR-it italian.

Gjyqtari Kujtim Krasniqi me të hapur seancën konstatoi se nuk prezanton i akuzuari, ndonëse kishte lëshuar Urdhëresë për Stacionin Policor në Prizren që Halilaj të sillet me shoqërim në Gjykatë.

I njëjti nuk ishte sjellur sipas gjyqtarit nga ana e Policisë, duke shtuar tutje se do të kërkojë arsyetim se pse nuk është zbatuar urdhri.

Ndërsa avokati i tij Fis Alishani kishte njoftuar Gjykatën se për shkak të një aksidenti që ka ndodhur në një rrugë, i njëtji mund të vonohet deri në 30 minuta për të arritur në Gjykatë.

“Gjykata ka urdhëruar sjelljen me shoqërim të të akuzuarit Izjet Halilaj, përmes Policisë, me Urdhëresën e datës 18.12.2024, Stacioni Policor në Prizren deri më tani nuk e ka realizuar Urdhëresën, nuk e ka njoftuar Gjykatën për mosrealizimin e kësaj Urdhërese.” – tha Krasniqi.

Në këto rrethana seanca u shty në kohë të pacaktuar dhe u tha se Gjykata do të ndërmarrë të gjithë hapat ligjorë për të siguruar të pandehurin në procedurë penale.

Çfarë thotë Aktakuza?

Sipas Aktakuzës së Prokurorisë Speciale të datës 15.05.2024, i pandehuri Izjet Halilaj po akuzohet se më datë 26.02.2024 rreth orës 09:10 min, në një kafiteri në fshatin Lubiqevë, Komuna e Prizrenit, ka ofenduar fillimisht dhe pastaj ka kanosur seriozisht pjesëtarët e KFOR-it italian, të cilët janë në mision paqeruajtës në Kosovë me mandat të OKB-së, me fjalët: “Ju jeni me të vërtetë mafioz. Unë kam mbajtë 4 vjet burg në Itali pa qenë fajtorë, shkoni nga këtu përndryshe shkova në shtëpi ta marrë kallashin.”

Tutje sipas Aktakuzës, i pandehuri Halilaj së bashku me Amet Krasniqin, me automjetin e markës “Mercedes 190”, largohen në drejtim të Prizrenit dhe se me intervenimin e pjesëtarëve të Policisë së Kosovës – Drejtoria Rajonale në Prizren i njëjti arrestohet.

Me çka i pandehuri Izjet Halilaj kishte për të kryer veprën penale: “rrezikimi i personelit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe i personelit në marëdhënie me të”.