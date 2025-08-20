22.7 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
Detaje shtesë nga policia për arrestimet në Prizren/Pesë persona të arrestuar për bixhoz të paligjshëm

By admin

Policia e Kosovës ka bërë të ditur detaje shtesë lidhur me një aksion të zhvilluar një ditë më parë në qytetin e Prizrenit, ku pesë persona janë arrestuar nën dyshimin për organizim të bixhozit të paligjshëm.

“Me datë 19.08.2025, njësitet policore nga Stacioni Policor Prizren, pas një pune të përkushtuar hetimore dhe mbi bazën e dyshimeve të arsyeshme për veprën penale ‘Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm’, kanë zbatuar urdhër kontrolli në disa lokacione,” thuhet në njoftimin e policisë.

Gjatë aksionit, që u zhvillua me asistencën e njësive tjera përfshirë patrullat policore, njësitin e NJRSH-së, inspektorët e ATK-së dhe ata të tregut komunal, janë identifikuar dëshmi të qarta për veprimtari të kundërligjshme.

“Janë gjetur dëshmi dhe fakte të cilat konfirmojnë dyshimet për veprimtari të kundërligjshme. Materialet e dyshimta janë sekuestruar përkohësisht si prova në procedurë penale,” saktëson më tej policia.

Si rezultat i këtij operacioni janë arrestuar pesë persona. “Prokurori kujdestar ka lëshuar aktvendim për ndalim ndaj dy prej tyre, ndërsa tre të dyshuarit e tjerë janë liruar në procedurë të rregullt hetimore”,, thuhet në njoftim.

Po ashtu, një nga lokalet ku dyshohej se zhvilloheshin aktivitetet e bixhozit është mbyllur nga inspektorët komunalë dhe i janë vendosur vulat zyrtare. Për shkeljet tjera të konstatuara janë hartuar procesverbale përkatëse nga inspektorët përkatës.

Policia thekson se rasti mbetet ende nën hetim, ndërsa ripërsërit angazhimin e saj për t’i dhënë fund veprimtarive të jashtëligjshme.

“Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në luftimin e veprimtarive të kundërligjshme dhe garantimin e rendit dhe sigurisë publike”./PrizrenPress.com/

