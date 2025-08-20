Detaje shtesë nga policia për arrestimet në Prizren/Pesë persona të arrestuar për bixhoz të paligjshëm

Policia e Kosovës ka bërë të ditur detaje shtesë lidhur me një aksion të zhvilluar një ditë më parë në qytetin e Prizrenit, ku pesë persona janë arrestuar nën dyshimin për organizim të bixhozit të paligjshëm.
“Me datë 19.08.2025, njësitet policore nga Stacioni Policor Prizren, pas një pune të përkushtuar hetimore dhe mbi bazën e dyshimeve të arsyeshme për veprën penale ‘Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm’, kanë zbatuar urdhër kontrolli në disa lokacione,” thuhet në njoftimin e policisë.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Gjatë aksionit, që u zhvillua me asistencën e njësive tjera përfshirë patrullat policore, njësitin e NJRSH-së, inspektorët e ATK-së dhe ata të tregut komunal, janë identifikuar dëshmi të qarta për veprimtari të kundërligjshme.
“Janë gjetur dëshmi dhe fakte të cilat konfirmojnë dyshimet për veprimtari të kundërligjshme. Materialet e dyshimta janë sekuestruar përkohësisht si prova në procedurë penale,” saktëson më tej policia.
Si rezultat i këtij operacioni janë arrestuar pesë persona. “Prokurori kujdestar ka lëshuar aktvendim për ndalim ndaj dy prej tyre, ndërsa tre të dyshuarit e tjerë janë liruar në procedurë të rregullt hetimore”,, thuhet në njoftim.
Po ashtu, një nga lokalet ku dyshohej se zhvilloheshin aktivitetet e bixhozit është mbyllur nga inspektorët komunalë dhe i janë vendosur vulat zyrtare. Për shkeljet tjera të konstatuara janë hartuar procesverbale përkatëse nga inspektorët përkatës.
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Policia thekson se rasti mbetet ende nën hetim, ndërsa ripërsërit angazhimin e saj për t’i dhënë fund veprimtarive të jashtëligjshme.
“Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në luftimin e veprimtarive të kundërligjshme dhe garantimin e rendit dhe sigurisë publike”./PrizrenPress.com/
Marketing
Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren