Di Marzio raporton se Real Madrid dhe Mbappe kanë arritur marrëveshje

Çështja e Kylian Mbappe-s për një transferim të mundshëm në Real Madrid ka kohë që është duke u përfolur.

Kësaj radhe, gazetari i njohur italian, Gianluca Di Marzio ka raportuar se Real Madrid-i ka arritur marrëveshje verbale me futbollistin e PSG-së.

Javët e fundit ishte raportuar se klubi i PSG-së dhe Mbappe kishin arritur një marrëveshje për vazhdimin e kontratës, por sipas asaj që shkruan Di Marzio, kjo nuk pritet të ndodhë.

Gazetari italian gjithashtu raporton edhe për detajet e kontratës mes Real-it dhe Mbappe-s.

Thuhet që “Los Blancos” do ta bëjnë yllin francez futbollistin më të paguar në histori, me një kontratë pesë-vjeçare me pagë rreth 50 milionë euro në vit.

Kujtojmë që në rast të marrëveshjes, Mbappe do të kalojë si lojtar i lirë në Real, pasi që kontrata aktuale e tij me klubin e PSG-së do të skadojë më 30 qershor.

Kujtojmë që Mbappe është pjesë e Parisit që nga vera e vitit 2017, kur u transferua nga Monaco në formulën e huazimit me detyrim blerje, i cili u ble një vit më vonë për shumën e 145 milionë eurove.

Deri më tani, 23 vjeçari ka zhvilluar 210 ndeshje në të gjitha garat me fanellën e PSG-së, prej të cilave ka shënuar 163 gola dhe ka dhuruar 83 asistime.

/Albanianpost.com