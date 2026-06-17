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Diaspora përmbys rezultatin në Malishevë: VV-ja del partia e parë, PDK-ja bie e dyta

By admin

Numërimi i votave me postë të diasporës ka sjellë ndryshime në renditjen e partive edhe në komunën e Malishevës.
Lëvizja Vetëvendosje tashmë ka dalë e para në këtë komunë, duke lënë pas PDK-në.

 

Aktualisht VV-ja ka 6 mijë e 602 vota në këtë komunë, apo 37,28 përqind, ndërsa PDK ka 6 mijë e 562 vota, apo 37.06 përqind.

Aktualisht nga votimi me postë ka mbetur pa pa u numëruar vetëm edhe një vendvotim, ndërsa tashmë ka nisur edhe numërimi i votave me kusht.

 

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