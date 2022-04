Diskutohet për njohjen e patentëshoferëve të Kosovës nga Sllovenia

Çështja e njohjes së patentëshoferëve të Kosovës nga shteti i Sllovenisë ka qenë temë e diskutimit në mes të zëvendësministres së Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD), Liza Gashi, dhe ambasadores së Sllovenisë në Kosovë, Minca Benedejçiq.

Në njoftimin e lëshuar nga MPJD-ja është thënë se në takim është biseduar edhe për marrëdhëniet në mes të dy shteteve dhe për fushat në të cilat mund të forcohet bashkëpunimi.

“Fokusi i diskutimit ishte tek bashkëpunimi ekonomik i dy vendeve dhe konsultimet politike me Slloveninë. Ambasadorja ka folur gjithashtu për projekte të përbashkëta që lidhen kryesisht me fushën e ekonomisë, me krijimin e asociacioneve të përbashkëta që do ndihmonin kategori të caktuara, përfshirë edhe prodhues të pijeve, apo fermerë. Gashi e falënderoi ambasadoren e cila u zotua që do ta marrë parasysh kërkesën dhe se do të interesohet për të adresuar këtë çështje tutje”, ka njoftuar MPJD-ja.