“Dita e 8-të pa asnjë minutë rrymë”, protestojnë banorët e Malishevës

Ata thonë se tash e më shumë se një javë janë pa rrymë, duke e quajtur situatën të papranueshme.
Në emisionin “Fol me Arin” në Klan Kosova FM, banori Besnik Bytyçi theksoi se sot shënohet dita e tetë pa energji elektrike dhe se protestat para ndërtesës së KESCO-s do të vazhdojnë deri në zgjidhje të problemit.
“Është dita e 8 sot që nuk kemi rrymë. Ne jemi biznese të një ndjeshmërie të lartë, pasi kemi biznese shëndetësore, përfshirë barnatore e laboratore. Të na lihet kaq gjatë, sot është dita e 8-të pa asnjë minutë rrymë dhe është e papranueshme. Nëse edhe pas kësaj proteste nuk ndërmerren masa, do të vazhdojmë me radikalizime dhe mbyllje të rrugëve”, tha Bytyçi në prononcimin e tij.
