Dita e sotme e vranët, mëngjesi me ngrica dhe mjegull

Gjatë ditës së shtunë, në Kosovë parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, gjatë mëngjesit dhe natës priten ngrica dhe kushte me mjegull.

“Moti parashikohet i vranët dhe me intervale me diell. Në mëngjes dhe gjatë natës do të ketë ngrica dhe kushte për mjegull. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -7°C deri -4°C ndërsa maksimalet e ditës priten të jenë ndërmjet 0°C dhe 3°C. Do të fryjë erë nga veriu dhe veriperëndimi me shpejtësi 1-3 m/s”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.

Rekomandime për qytetarë:

Pjesëmarrësit në komunikacion duhet të tregojnë kujdes të shtuar për shkak të kushteve të reduktuara të dukshmërisë dhe ngricave.

Qytetarët rekomandohet të kufizojnë daljet e panevojshme, sidomos gjatë periudhave të ndotjes së lartë, si dhe të përdorin maska mbrojtëse kur është e nevojshme.