10.8 C
Prizren
E mërkurë, 5 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Dita e tretë e fushatës në Mamushë, kandidatët shpalosin vizionet e tyre për komunën

By admin

Në ditën e tretë të fushatës për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të Komunës së Mamushës kandidati Abdulhadi Krasniq nga Partia Demokratike Turke e Kosovës tha se prioritet I tij mbetet kujdesi shëndetësor.

Ai rikujtoi se gjatë mandatit të tij, komuna ka përjetuar një transformim të rëndësishëm në këtë fushë nga rritja e furnizimit me ilaçe e pajisje mjekësore, deri tek zgjerimi i shërbimeve 24-orëshe për qytetarët.

“Ne e kemi nxjerrë nga hija Qendrën e Shëndetit Familjar dhe e kemi kthyer në model të shërbimit publik. Kemi forcuar stafin shëndetësor me 150 për qind, kemi shtuar dy ambulanca të reja dhe kemi krijuar ekipin mobil që shkon tek pacientët në shtëpitë e tyre” deklaroi Krasniq, duke premtuar vazhdimësi të projekteve nëse fiton një mandat të ri.

Ndërkohë, kandidati i Mamusha Halk Hareketi, Fikret Morina, e përqendroi mesazhin e tij tek bashkimi qytetar dhe vizioni për një Mamushë më të fortë e më të bashkuar. Ai njoftoi për organizimin e aktiviteteve dhe udhëtimeve të bashkëqytetarëve nga diaspora drejt Mamushës në kuadër të raundit të dytë të zgjedhjeve, që mbahen të dielën më 9 nëntor.

“Kjo rrugë nuk është vetëm një udhëtim, por rrugë e unitetit, e besnikërisë dhe dashurisë për atdheun tonë. Le të qëndrojmë së bashku për të mbrojtur të ardhmen e Mamushës,” u shpreh Morina në një komunikatë përkrahësve të tij.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zafir Berisha: Shaqir Totaj viktimë e hajdutëve të PDK-së dhe LDK-së

Më Shumë

Lajme

Zafir Berisha: Shaqir Totaj viktimë e hajdutëve të PDK-së dhe LDK-së

Kryetari i Bashkimit Demokratik në Prizren, Zafir Berisha, ka reaguar ashpër ndaj kryetarit aktual të Komunës, Shaqir Totaj, duke e cilësuar si “infantil politik”. Ai...
Kulture

Elsa Lila akuza për Festivalin e Këngës: Albina Kelmendi, vodhi votat!

Këngëtarja Elsa Lila ka zbuluar arsyen e mungesës së saj në edicionin e fundit të Festivalit të Këngës, duke lëshuar akuza të forta që...

Ballkani gabon në shtëpi, Ferizaj merr një pikë në Suharekë

Trajneri i Malishevës jep dorëheqje

Gjykata Supreme ia rrëzon ankesën e kandidatit për kryetar të Mamushës

PDK-ja dhe Vetëvendosja bëjnë koalicion për balotazhin në Dragash

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Kërkohet ndihmë për gjetjen e 15 vjeçares nga Prizreni, e zhdukur prej dy ditësh

Prizreni do të ketë fusha moderne tenisi, punimet në fazën përfundimtare

Fitorja e shpresës mbi urrejtjen

Në Suharekë thirret takim i jashtëzakonshëm pas një rasti të rëndë të dhunës në familje

Po finalizohet Amfiteatri në Bellobrad të Dragashit

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Zbulohet përmendorja e Lekë Dukagjinit në Shpenadi të Prizrenit

Lidhjet e para të Fan S. Nolit me Biblën

Kryeprokurori i Prizrenit: Lufta kundër korrupsionit nuk do të ndalet as para dyerve të prokurorisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne