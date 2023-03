Në Kosovë sot do të mbajë mot me shi.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të shënojnë vlera pozitive, ndërsa maksimalet e ditës do të shënojnë ulje në krahasim me ditën e martë.

Do të fryjë erë kryesisht nga jugu dhe verilindja me shpejtësi 1-7 m/s.