Djali i Sllobodan Millosheviqit lajmërohet nga Rusia

Marko Millosheviq, djali i ish-presidentit të Serbisë Slobodan Millosheviç, u shfaq në publik për herë të parë pas më shumë se 20 vitesh.

Ai u filmua në zbulimin e një monumenti të babait të tij, në shoqërinë e Alexander Zaldastanov i njohur si Kirurgu, një bashkëpunëtor dhe mik i ngushtë i Vladimir Putinit dhe udhëheqësi i grupit të motoçikletave të panjohura “Ujqërit e natës”.

Në videon, e cila zgjat pak më pak se 50 sekonda, Millosheviçi më i ri dhe pothuajse i panjohur iu drejtua turmës, duke përsëritur fjalët e babait të tij të shkruara në monument: “Fatkeqësisht, e humbëm betejën, por shpresoj se jo”.

“Nga gabimet tona dhe nga fati ynë, rusët kanë nxjerrë një mësim dhe ne do të fitojmë”.

Para kësaj paraqitjeje, në vitin 2019 Marko ishte parë në Moskë.

“Djali i babit” i privilegjuar, i cili paratë e para i fitoi duke bartur arka, siç pretendonte i ati, i vuri zjarrin Serbisë në vitet nëntëdhjetë të shekullit të kaluar, ndërsa babai i tij Sllobodan Millosheviq ishte president i Serbisë.

Ai u largua nga vendi vetëm disa orë pasi Millosheviç u rrëzua më 5 tetor 2000. Ai u arratis në Rusi nëpërmjet Pekinit pasi u akuzua për pjesëmarrje në krim të organizuar dhe për të u lëshua një urdhër i Interpolit.

Ai u akuzua gjithashtu se kishte rrahur brutalisht tre anëtarë të Rezistencës me një armë në dorë në mes të ditës në qendër të Pozharevcit me truprojat dhe bashkëpunëtorët e tij më 2 maj 2000. Fotografia e fytyrës së shpërfytyruar të Radojko Lukoviqit u bë një nga simbolet e rezistencës ndaj diktaturës së Millosheviqit.

Sipas aktakuzës, ai është gjykuar edhe për keqtrajtim ndaj aktivistit Zoran Milovanoviq, gjegjësisht se e ka rrahur dhe e ka kërcënuar me sharrë elektrike të ndezur se do ta presë në copa dhe do ta hedhë në Moravën e Madhe. Procedura ndaj tij përfundoi në vitin 2012.

Emri i Marko Millosheviqit doli në aksionin e policisë “Rrjeti” kundër grupeve të organizuara të kontrabandistëve të cigareve. Sipas të dhënave të policisë, ai jo vetëm ka marrë një përqindje nga grupet e tjera shtetërore të kontrabandistëve të cigareve, por ka bërë kontrabandë edhe vetë, por me mbështetjen e të gjithë aparatit shtetëror.

Të ardhurat e tij vlerësohen në disa qindra milionë marka gjermane. Ish-kreu i dënuar i DB Radomir Markoviq pranoi se paratë ishin dërguar në Moskë.

Në një nga intervistat e rralla, Marko tha nga Moska: Nëse kemi vjedhur ca lekë, le të blejnë ilaçe për fëmijët

Në kohën kur digjej dhe digjej në Serbi, Marko drejtonte klubin luksoz të natës “Madonna” në Pozharevc, ku mblidhej elita e nëntokës së Evropës Lindore, si dhe hapi “Bambiland” në rreth 50 hektarë të vendit të Fabrika Bambi.

Dihet shumë pak për jetën e tij pas arratisjes nga vendi.

Sipas informacioneve të mediave, në fund të vitit 2007, Markos dhe nënës së tij iu dha azil politik në Rusi dhe gjetën strehim në Moskë. Lidhur me jetën e tij jashtë vendit, ka shumë informacione të pakonfirmuara zyrtarisht, si për shembull se Marko Millosheviqi ka një apartament në Moskë, ndonëse dyshohet se ka qëndruar shpesh në shtëpinë 300 metra katrorë të nënës së tij Mirjana Markoviq, e cila ndodhet në një lagje elitare jo shumë larg Moskës.

Gjithashtu, u tha se ai kishte një vajzë me një grua ruse më shumë se një dekadë më parë, se ai merret me një biznes fitimprurës, por edhe se është lider i klaneve mafioze kriminale. Disa portale ruse shkruan gjithashtu se ai ende i ka qëndruar besnik dashurisë së tij të madhe – makinave dhe motoçikletave, se ka në pronësi dy motoçikleta – “Harley-Davidson” dhe “Honda CBR600F” dhe se ka edhe dy makina në garazhin e tij: “Audi A4”. dhe “mitsubishi lancer”.

Bashkëshortja e pamartuar e Marko Millosheviqit, Milica Gajiq dhe djali i tij, i cili mban të njëjtin emër si babai i tij, jetojnë në Serbi, më saktësisht në Pozharevc. Sipas informacioneve, Marko Sr ka firmosur mbi shtëpinë e djalit të tij, të cilin dikur thuhej se donte ta shiste për një milion euro.

Marko Millosheviq ka lindur në vitin 1974 në Beograd. Me sa duket, ai ka marrë emrin e një paraardhësi që ka marrë pjesë në luftën kundër turqve dhe ka ndjekur një shkollë private në Beograd.