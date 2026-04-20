Dogana zbulon deklarim të pasaktë, diferencë rreth 29 mijë euro në mallra në Prizren

Sipas njoftimit në Facebook, zyrtarët doganorë kanë kryer verifikimin e dokumentacionit dhe ekzaminimin fizik të mallrave, duke kontrolluar origjinën, sasinë dhe përshkrimin e tyre.
Gjatë kontrollit janë konstatuar mospërputhje dhe deklarim i pasaktë në emërtimin e mallrave, çka ka rezultuar në një dallim vlere rreth 29 mijë euro.
“Në bazë të këtyre gjetjeve, veprimet përbëjnë kundërvajtje doganore sipas Nenit 244 (pika 1.2) të Kodit Doganor Nr. 08/L?247 — paraqitje e deklaratës me të dhëna të pasakta ose jo të plota dhe përshkrim të pamjaftueshëm të mallrave.
Dogana e Kosovës vijon procedurat ligjore përkatëse dhe bashkëpunon me autoritetet për zbardhjen dhe ndëshkimin e shkeljeve, me qëllim mbrojtjen e ligjshmërisë dhe të konkurrencës së drejtë në treg”, thuhet në postimin e Doganës.
