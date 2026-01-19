-1.5 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
type here...

Kulture

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

By admin

Ka dalë nga shtypi libri “Ditari i kohës nën pushtim – Refleksion mbi jetën dhe vdekjen”, pjesa e tretë, i autorit Murat V. Gashi.

Vepra përfaqëson një kontribut të rëndësishëm në prozën bashkëkohore shqipe, duke sjellë një rrëfim me vlerë letrare dhe dëshmuese, të ndërtuar mbi përvojën jetësore dhe kujtesën historike.

Libri shpalos një kronikë letrare dhe njerëzore të një kohe të rëndë historike, ku jeta dhe vdekja ndërthuren në përditshmërinë e individit dhe familjes shqiptare. Përmes një gjuhe të qartë, emocionale dhe meditative, autori pasqyron realitetin e Kosovës nën okupim, varfërinë, pasigurinë dhe frikën e përhershme, duke theksuar njëkohësisht qëndresën morale dhe shpirtërore të njeriut të zakonshëm.

Në qendër të veprës qëndron familja shqiptare dhe njeriu i thjeshtë – prindërit, fëmijët, arsimtarët dhe qytetarët – të cilët përballen me mungesa të mëdha materiale dhe rrezik të vazhdueshëm, pa e humbur besimin në jetë, në dije dhe në liri. Këto figura ndërtohen me ndjeshmëri dhe realizëm, duke i dhënë rrëfimit autenticitet dhe forcë emocionale.

Pjesa e tretë e “Ditarit të kohës nën pushtim” vjen si vazhdim i një cikli letrar që dokumenton përjetimet individuale dhe kolektive të një periudhe të dhimbshme historike, duke ruajtur kujtesën dhe vlerat njerëzore përmes fjalës së shkruar.

Libri është botuar nga shtëpia botuese “Fidani” në Prizren.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje
Next article
Mushkolaj: Dyshimet për hajni më të madhe janë në Prizren

Më Shumë

Kulture

Sot ditëlindja e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali

Më 16 janar shënohet datëlindja e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemalit.   Ai lindi në vitin 1844, dhe vdiq në moshën 75-vjeçare, tetë ditë pas...
Lajme

Kanosi dhe sulmoi qytetarin, i dyshuari në Prizren kapet me pushkë dhe pistoletë

Një person është arrestuar pasi dyshohet se kishte kanosur dhe sulmuar një tjetër qytetar, duke prezantuar gjatë incidentit një pistoletë. Rasti ka ndodhur në fshatin...

Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet i dyshuari

Prekëse: Prezantuesja e RTK-së nuk arriti t’i mbante lotët teksa jepte lajmin për përkujtimin e masakrës në Krushë të Madhe ku ia vranë babain

Rrëqethëse: Muriqi ia dedikon ‘hat-trickun’ babait të ndjerë

Dorëheqje në LDK-në e Prizrenit: Sadik Memaj largohet nga funksionet, kritikon mënyrën e vendimmarrjes

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

Përfundon afati kalimtar te meshkujt

Rinumërimi zbardh manipulim industrial votash në Prizren

Shkoi në tubim elektoral dhe nuk u kthye më: Zhdukja e mistershme e veteranit të UÇK-së, askush s’di gjë për fatin e tij

Manipulimet me vota, në Prizren tashmë kanë nisur hetimet

Ring i zjarrtë sonte: Amarildo Bakaj gati për betejën me italianin Morandi

Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje

Pas dy dekadash, Shyhrete Berisha fiton përfundimisht të drejtën pronësore mbi shtëpinë

A duhet t’i japim lamtumirën të shkuarës dhe të mirëpresim të ardhmen?

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne