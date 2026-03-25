8.5 C
Prizren
E premte, 27 Mars, 2026
type here...

Lajme

Donacion i ri për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Rahovec

By admin

Komuna e Rahovecit ka pranuar një donacion të ri me pajisje mjekësore, i cili pritet të ndikojë në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët.

Sipas njoftimit të komunës, donacioni përfshin shtretër, joga ortopedike, karroca për pacientë dhe pajisje të tjera ndihmëse, të cilat do të vendosen në institucionet shëndetësore të komunës.

“Këto pajisje do të kontribuojnë në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe krijimin e kushteve më të mira për pacientët në QKMF, QMF dhe AMF ‘Dr. Fahredin Hoti’ në Rahovec”, thuhet në njoftimin e Komunës së Rahovecit./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne