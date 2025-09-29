14.1 C
Prizren
Donacion për “Hendikos”-in nga afaristi Tefik Tarashaj

Afaristi i njohur prizrenas, Tefik Tarashaj, ka dhuruar pesë karroca dhe pajisje të tjera ndihmëse për shoqatën “Hendikos” në Prizren. Donacioni ka për qëllim të lehtësojë jetën e personave me aftësi të kufizuara, që janë pjesë e kësaj shoqate.

Përfaqësuesit e Hendikos-it kanë shprehur mirënjohje për këtë kontribut, duke e cilësuar si një ndihmë të domosdoshme dhe një shembull të solidaritetit qytetar.

Ky nuk është gjesti i parë human nga Tefik Tarashaj, i cili edhe më herët ka kontribuar për kauza të ndryshme në komunitet, duke dëshmuar angazhimin e tij për të qenë pranë qytetarëve në nevojë.

