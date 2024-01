Dorëhiqet drejtoresha e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren

Lirije Bytyçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e drejtoreshës së Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizrenit.

Ajo tha se dorëhiqet për arsye personale.

“Ju njoftoj se për arsye personale dhe në mirëkuptimin e Degës së Nismës në Prizren, nga sot nuk do të vazhdoj të jem në drejtimin e Drejtorisë së Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik, me të cilën për dy vite kam udhëhequr me shumë përkushtim duke bërë punë dhe projekte të mira në interes të qytetarëve”, shkruan ajo në Facebook.

“E falënderoj Nismën Socialdemokrate që më besuan ta drejtoj këtë drejtori si dhe stafin dhe të gjithë ata me të cilët bashkëpunova për dy vite më seriozitetin më të madh”./PrizrenPress