Prizren
E shtunë, 28 Mars, 2026
Dorëzohet në polici personi i kërkuar në Suharekë

Sot, rreth orës 19:30, në stacionin policor të Suharekës është dorëzuar i dyshuari Fazli Ndrecaj, i cili kishte qenë në kërkim.

I dyshuari është paraqitur në polici i shoqëruar nga avokati i tij dhe dyshohet për vepra penale që lidhen me shitjen dhe posedimin e lëndëve narkotike.

Bazuar në informacionet paraprake, i njëjti kishte qenë në kërkim për një periudhë kohore dhe ekzistonin dyshime se mund të lëvizte i armatosur.

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

“Policia e Kosovës kishte hartuar një plan operativ për lokalizimin dhe arrestimin e tij, duke angazhuar njësi policore në uniformë dhe në rroba civile. Po ashtu, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në Prishtinë kishte qenë e njoftuar dhe e gatshme për të ofruar asistencë në arrestimin e tij”, thuhet në njoftimin e Policisë Rajonale të Prizrenit.

Bëhet e ditur se, pas dorëzimit, është njoftuar Njësia e Hetimit të Trafikimit me Narkotikë, e cila në koordinim me prokurorin kompetent do të vazhdojë me procedurat e mëtejshme ligjore.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?BIO BIOMEO MEC. ABI ÇARSHIA deshirat ? deshiratrie ? ?????? ???? ??? 18 Te SHIKOJME S? BASHKU TE GJITHE! KOSOVA VS TURQIA 31 MARS, E MARTE 20:45 OPEN AIR ABI ÇARSHIA, PRIZREN SPONSORET: arzum evroTarget evrola Member HORIZONTE NTE HORIZ MemberofHORIZONTE GROUP?"?

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

