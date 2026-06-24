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Dragash: Dy persona ndalohen pasi hodhën marihuanë nga dritarja e veturës

By admin

Një rast i posedimit ilegal të narkotikëve është identifikuar në Dragash. Të dyshuarit kanë provuar që të hedhin sasinë e dyshuar narkotike nga dritarja e veturës.

“Derisa policia ka ndaluar një automjet me targa lokale në të cilin gjendeshin dy persona meshkuj kosovar, pasagjeri i cili ishte ne automjet ka hedhur nga dritarja e automjetit një sasi të dyshuar të narkotikëve. Pasi që është konfiskuar sasia e dyshuar e narkotikëve e llojit Marihuanë është verifikuar dhe matur në peshore e cila është 5.39 gramë Marihuanë”, njofton Policia e Kosovës.

Me vendim të Prokurorit rasti është në procedurë të rregullt.

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