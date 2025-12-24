Komuna e Dragashit ka nxjerrë urdhëresë për ndalimin e përdorimit të produkteve piroteknike në hapësirat e hapura publike, me qëllim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike gjatë festave të fundvitit.
Sipas këtij vendimi, ndalohet përdorimi i mjeteve piroteknike në tregje, rrugë, sheshe dhe në oborret e institucioneve publike, për periudhën nga 25 dhjetori 2025 deri më 10 janar 2026.
Përjashtim nga kjo ndalesë bën nata e ndërrimit të viteve, më 31 dhjetor 2025, në intervalin kohor nga ora 23:00 deri në 00:30 të datës 1 janar 2026.
Komuna bën të ditur se personat që veprojnë në kundërshtim me këtë urdhëresë do të përballen me masa ndëshkuese, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për zbatimin e vendimit do të kujdesen Inspektorati Komunal, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës – Stacioni Policor Dragash.
Urdhëresa ka hyrë në fuqi menjëherë pas nënshkrimit nga kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ndërsa autoritetet komunale u kanë bërë thirrje qytetarëve që ta respektojnë këtë vendim në interes të sigurisë së përgjithshme.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren