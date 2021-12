Drejtori i shkollës në Suharekë: 240 nxënës i kemi pranuar, 100 prej tyre s’dinë shkrim-lexim

Drejtori i Shkollës së Mesme Teknike “Skënder Luarasi”, në Suharekë Hamdi Bytyqi, ka shprehur shqetësimin për dukuritë negative që po shfaqen tek nxënësit në shkolla. Në një tryezë diskutimi për sigurinë në shkolla, Bytyqi shprehu shqetësimin se nga 240 nxënës të pranuar në shkollën e tij, 100 janë duhanpirës, shkruan Gazeta Express.

Në një video të publikuar nga “Suhareka Online”, dëgjohet Bytyqi duke thënë se ka testuar nxënësit dhe se rreth 100 nga nxënësit e pranuar këtë vit nuk dinë shkrim dhe lexim.

Ai tha se këta nxënës nuk e dinë as matematikën elementare.

"Diku prej 240 nxënësve që i kam regjistruar në shkollë të mesme, e kam bërë një test gjuhë shqipe, matematikë, dalin diku 100 nxënës që nuk dinë shkrim-lexim dhe matematikën elementare. Ata janë potencial permanent me u marrë me problemin. Prej 240 dalin diku 100 që janë duhanpirës dhe tash unë duhet brenda ditës me 100 duhanpirës me u marr", ka thënë ai.