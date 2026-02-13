10.7 C
Drejtoria e Urbanizmit procedon lejen për ndërtimin e 35 shtëpive për familjet skamnore në Prizren

By admin

Drejtori i Urbanizmit në Prizren, Florent Ukaj, ka njoftuar se sot është proceduar leja për ndërtimin e 35 shtëpive për familjet skamnore të komunës.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Sipas tij, ky vendim vjen në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe bazohet në vendimin e kryetarit të komunës, Shaqir Totaj, si dhe në bashkëpunim me shoqatën humanitare Jetimat e Ballkanit.

“Si drejtori, mbetemi të përkushtuar që çdo projekt me interes publik dhe human të trajtohet me prioritet dhe përgjegjësi të plotë”, ka deklaruar Ukaj.

Krijojmë webfaqe për biznese

“Ky projekt synon përmirësimin e kushteve të jetesës për familjet në nevojë, duke ofruar strehim të qëndrueshëm dhe mbështetje konkrete për shtresat më të ndjeshme të shoqërisë”./ PrizrenPress.com

