‘Drini i Bardhë’ fillon me fitore në Ligën e Dytë

By admin

Skuadra nga Hasi debuton me tri pikë, pas përmbysjes ndaj Fushë Kosovës

Klubi i Futbollit “Drini i Bardhë” nga Hasi e ka nisur mbarë  Ligën e Dytë të Kosovës, duke siguruar një fitore të rëndësishme në ndeshjen e parë të sezonit.

Në sfidën e zhvilluar ndaj Fushë Kosovës, skuadra hasjane arriti të përmbysë rezultatin dhe të dalë triumfuese me shifrat 2:1.

Pavarësisht se miqtë kaluan të parët në epërsi, vendasit reaguan fuqishëm. Ragip Thaçi barazoi rezultatin, ndërsa Drilon Krasniqi realizoi golin e fitores, duke i dhënë Drinit të Bardhë tri pikët e para në këtë edicion.

Kjo nisje pozitive e vendos klubin në rrugën e duhur drejt një sezoni premtues, ku objektivi është paraqitja dinjitoze dhe ngjitja në renditje./PrizrenPress.com/

