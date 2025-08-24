‘Drini i Bardhë’ fillon me fitore në Ligën e Dytë

Skuadra nga Hasi debuton me tri pikë, pas përmbysjes ndaj Fushë Kosovës
Klubi i Futbollit “Drini i Bardhë” nga Hasi e ka nisur mbarë Ligën e Dytë të Kosovës, duke siguruar një fitore të rëndësishme në ndeshjen e parë të sezonit.
Në sfidën e zhvilluar ndaj Fushë Kosovës, skuadra hasjane arriti të përmbysë rezultatin dhe të dalë triumfuese me shifrat 2:1.
Pavarësisht se miqtë kaluan të parët në epërsi, vendasit reaguan fuqishëm. Ragip Thaçi barazoi rezultatin, ndërsa Drilon Krasniqi realizoi golin e fitores, duke i dhënë Drinit të Bardhë tri pikët e para në këtë edicion.
Kjo nisje pozitive e vendos klubin në rrugën e duhur drejt një sezoni premtues, ku objektivi është paraqitja dinjitoze dhe ngjitja në renditje./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren