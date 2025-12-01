5 C
Prizren
E hënë, 1 Dhjetor, 2025
Sport

Drini i Bardhë humb ndaj Top Football

By admin

Në një përballje të zhvilluar sot në Mazgit të Obiliqit, Drini i Bardhë pësoi humbje të ngushtë 1:0 ndaj Top Football.

Goli i vetëm i ndeshjes vendosi fatin e takimit, duke i dhënë Top Football tre pikët e rëndësishme, raporton PrizrenPress.

Nisin punimet restauruese në Shtëpinë e Vehbi Haxhiut në Prizren
Rahoveci humb në shtëpi

