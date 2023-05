Drita – Ballkani, derbi më i zjarrtë i javës në Superligë

Java 33 në Superligën e Kosovës do të jetë më e zjarrta deri më tani në këtë edicion. Kjo për faktin se kampionati po vjen drejt fundit.

Kryendeshja e kësaj jave do të jetë ballafaqimi ndërmjet Dritës dhe Ballkanit. Të dy skuadrat janë duke luftuar me njëra-tjetrën për ta fituar titullin e kampionit.

Për momentin Drita është lidere në tabelë me 66 pikë, tri më shumë se ndjekësi më i afërt i saj, Ballkani.

Fitorja do të ishte një hap shumë i rëndësishëm për Dritën në këtë duel, pasi do të shkëputej në gjashtë pikë ndaj “Xhebrailave”. Në anën tjetër, në qoftë se triumfojnë “Xhebrailat”, atëherë gara deri në fund do të jetë shumë e zjarrtë.

Ndeshja Drita – Ballkani zhvillohet të dielën nga ora 15:00 dhe do të transmetohet direkt në Klankosova.

Në të njëjtën ditë do të zhvillohet edhe dy sfida tjera shumë interesante.

Prishtina e pret Gjilanin në shtëpi, ndërsa Ferizaj do të udhëtojë drejt Podujevës për t’u ballafaquar me Llapin.

Në fakt, java 33 do të nisë ditën e shtunë.

Dukagjini e pret Malishevën, kurse Drenica e “dorëzuar” do udhëtojë në Mitrovicë ku do takohet me Trepçën ’89.