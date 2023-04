Droga në NBA

Një nga pikat më të diskutueshme dhe historike të marrëveshjes së re midis NBA dhe sindikatës së lojtarëve është dekriminalizimi i përdorimit të marijuanës midis lojtarëve. Marrëveshja e re kolektive do t’i lejojë lojtarët të tymosin lirshëm marihuanë, pasi ajo nuk do të jetë më një nga substancat e zbuluara në testet anti-drogë të cilave lojtarët i nënshtrohen.

NBA më në fund i është dorëzuar asaj që shumë lojtarë kanë kërkuar për vite dhe dekada, përdorimin e lirë të marihuanës. Lista e përdoruesve të famshëm të është thuajse e pafund, ashtu si dhe lista e yjeve të NBA-së që kanë rënë në botën e drogës, disa më me fat se të tjerët.

Sot marihuanë, dje kokainë

Roli që luan marihuana te lojtarët e NBA-së sot është luajtur nga kokaina më parë. Përdorimi i saj në vitet ’70 dhe ’80 ishte jashtëzakonisht i përhapur. Ishte gjëja më normale në botë që lojtarët ta konsumonin atë drogë, ndaj NBA duhej të ndërhynte dhe të zbatonte testet e drogës që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite.

Sipas disa studimeve, vlerësohet se deri në 75% e lojtarëve në ligë përdornin kokainë në atë kohë.

Frank Layden, trajner dhe menaxher i përgjithshëm i Utah Jazz në vitet 1980, kishte një nga deklaratat më të sinqerta për këtë temë. “Nuk ka një ekip në NBA që mund të jeni i sigurt se nuk ka problem me drogën”, tha ai.

Koha në të cilën kokaina “konsumohej sikur të ishte ujë”, përkoi me ardhjen në ligë të atij që është ndoshta idhulli i saj më i madh. Michael Jordan arriti të qëndrojë larg drogës dhe të arrijë sukses, diçka që sipas shokut të tij të skuadrës Charles Oakley ishte pothuajse një mrekulli.

“Kur ai erdhi në ligë, situata ishte e keqe, mund ta merrje shumë lehtë. Droga ishte në nivelet më të larta të të gjitha kohërave në vitet ’80 dhe ’90. Ishte e tmerrshme. Ata ishin yjet tanë dhe ishte vështirë për fëmijët që t’i vënë re. Michael e pa vetë, për fat ai nuk donte të ndiqte gjurmët e tyre dhe shkoi në anën tjetër. Ai bëri gjënë e duhur”, u shpreh Oakley.

Len Bias, tragjedia më e madhe në NBA

Dy vjet pasi Jordan kishte një emër që ishte gjithë bujë në basketbollin amerikan, ekspertët e kohës siguruan se Len Bias ishte të paktën po aq i mirë sa Michael.

Më i gjatë, më i gjithanshëm dhe me një goditje më të mirë. Pas katër viteve të suksesshme në Universitetin e Maryland, dukej se ai do të ishte një superstar i NBA-së, por karriera e tij përfundoi para se të fillonte.

Disa orë pasi u zgjodh në pozicionin e dytë të Draft-it të 1986-ës, Len Bias filloi jetën e tij si lojtar NBA. Nënshkrimi i një sponsorizimi milioner me Nike, ngjarje publicitare, një makinë e re… Dhe, si mund të ishte ndryshe, paketa e mirëseardhjes përfshinte kokainë, e cila i shkaktoi vdekjen dy ditë pasi debutoi në NBA.

E ardhmja e drogës në NBA

Duket shumë e pamundur që NBA të marrë të njëjtën qasje me barnat e tjera. Marihuana është padyshim droga më e butë, e dekriminalizuar në shumë shtete dhe vetitë terapeutike të së cilës janë pretenduar nga pothuajse të gjithë të përfshirët në ligën më të mirë në botë.

Askush nuk mund të vdesë nga mbidoza e marihuanës, një karakteristikë që ka qenë padyshim kyçe për NBA-në për të pasur një dorë të butë me këtë drogë.

David Stern fillimisht dhe Adam Silver më vonë janë plotësisht të vetëdijshëm se NBA nuk mund të përballojë një episod tjetër të ngjashëm me atë të Len Bias, por kjo nuk do të ndodhë kurrë me kanabisin dhe të vazhdosh t’i kthesh shpinën realitetit të lojtarëve nuk është e mirë për askënd.Albanian Post