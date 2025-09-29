13 C
Prizren
E hënë, 29 Shtator, 2025
Duda Balje krah Abdixhikut në tubimin e LDK-së në Dragash

By admin

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje, ka dalë në përkrahje të kandidatit të LDK-së në Dragash, Bexhet Xheladini.

Deputeta Balje ishte pjesë e tubimit të LDK-së në Dragash.

Ajo është parë ulur afër kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku.

LDK në Dragash garon me Bexhet Xheladinin, i cili është kryetar aktual i kësaj komune.

I dyshuari për gjashtë vjedhje në Prizren ndalohet në Aeroportin ‘Adem Jashari’ gjatë tentativës për arratisje
Abrashi: Komuna e Prizrenit vuan për ujë, krejt qeverisja ishte e fokusuar në një pjesë estetike

