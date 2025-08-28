Duda Balje: Një prej arsyeve që nuk e votova Dimal Bashën është se e barazoi Zotin me gjygym

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje, para seancës se Kuvendit të Kosovës ku pritet përmbyllja e konstituimit, ka folur edhe për kryetarin e ri të Kuvendit, Dimal Bashën.
Balje ka thënë se një nga arsyet se pse nuk e ka votuar Bashën, ka qenë edhe një deklaratë e këtij të fundit për Zotin dhe krahasimin që e kishte bër me gjygymin e çajit.
“Ka pasur shumë arsye pse nuk e kam votuar Dimal Bashën, një prej tyre sepse e ka barazuar Zotin me gjygym”, ka thënë Balje./Express/
