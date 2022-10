Duda Balje reagon me nervozë pasi raportohet se Franca po e kushtëzon liberalizimin: Hajde!!!

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje ka reaguar me nervozizëm pasi po raportohet se Franca është duke kushtëzuar procesin e liberalizimit të vizave me anëtarësimin ETIAS, sistem ky që pritet të hyjë në fuqi gjatë 2023-ës e në të cilin do të duhet regjistruar ata që qarkullojnë nëpër kufijtë e Zonës Schengen.

Balje ka shprehur nervozizmin e saj për kushtet e vazhdueshme që vijnë nga shtetet të Bashkimit Evropian.

“Hajde voto këto për liberalizimin e vizave, pastaj hajde këto, pastaj plotëso këtë kusht, pastaj këtë, dhe tani hajde kushti/kushtet e reja, hajde!!!”, ka shkruar ajo.