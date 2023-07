Dy arsye se pse Barcelona përjashtoi si mundësi transferimin e Neymarit

Ylli i Paris Saint-Germain, Neymar iu ofrua Barcelonës nga agjenti i tij. Por kampionët në fuqi të La Ligës e kanë refuzuar një mundësi të tillë për ta kthyer në skuadër brazilianin. Ja pse?

Neymar është i lidhur me një largim nga kryeqyteti francez këtë verë pasi në disa raportime thuhet se lojtari nuk është më i lumtur në klub. Mundo Deportivo sugjeron se braziliani iu ofrua Barcelonës nga agjenti i tij, por kampionët në fuqi të Spanjës refuzuan ta rifitonin atë këtë verë.

Barcelona refuzoi të nënshkruajë me Neymarin kryesisht për dy arsye. Njëra, nënshkrimi i Neymar nuk ishte financiarisht i realizueshëm për klubin për momentin pasi ata nuk do të jenë në gjendje të përmbushin kërkesat për pagat e majme të yllit brazilian. Së dyti, Barcelona mendoi se prania e Neymarit si lojtar do të dëmtojë shoqërinë e mirë të ndërtuar në dhomat e zhveshjes te katalunasit.

Vetë Neymar thuhet se donte të ribashkohej me gjigantët katalanas, një klub me të cilin fitoi titullin e vetëm të Ligës së Kampionëve në karrierën e tij përpara se t’i linte ata për të përfunduar një transferim rekord botëror në kryeqytetin francez në vitin 2017. Ndonëse trajneri i Barçës Xavi, i cili luajti përkrah Neymarit për një periudhë të shkurtër në Camp Nou, nuk dyshon në aftësinë e yllit, por ai nuk do donte të dëmtonte atmosferën në dhomës e zhveshjes.

Neymar ishte i lidhur me një lëvizje në disa klube të Premierligës, përkatësisht Manchester United, Arsenal, Chelsea dhe Liverpool, por duket se ai do të qëndrojë në PSG për të ardhmen e cila mbetet e paparashikueshme. Së fundmi ai ka postuar në rrjetin e ri social ‘Threads’, ku ka shkruar: “Party season 23/24”, me një emoji të flamurit francez dhe një foto të një avioni privat në sfond.

Neymar pritet të kthehet në stërvitjet parasezonale të PSG-së më vonë këtë muaj, me sezonin e ri të Ligue 1 që fillon më 13 gusht. Ata do të vizitojnë Japoninë në një turne 10-ditor para-sezonal në korrik, ku do të përballen me Al Nassr, Cerezo Osaka dhe Interin.