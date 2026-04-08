E mërkurë, 8 Prill, 2026
Dy budallaki dhe një djallëzi

Shkruan Ag Apolloni

Para pak ditësh ndodhi një budallaki me një ekspozitë që provokoi protesta. Ishte ekspozitë e bazuar në një monografi për masakrat në Kosovë. Vala e madhe e të fyerve që reaguan, e detyroi përpiluesin ta pranojë gabimin dhe të kërkojë falje. Errare humanum est.

Megjithatë, reaguesit, sapo e nuhatën se jo vetëm ekspozita, por edhe shkrimi dhe promovimi i librit ishte nxitur dhe përkrahur nga Qeveria, u pozicionuan njëherësh kundër librit, përpiluesit dhe pushtetit aktual. Kështu që, ndërhyri Prokuroria, dhe kjo ishte budallakia e dytë. Arsyetimi për këtë ndërhyrje bazohej në nenin 141 të Kodit Penal të Kosovës: “Kushdo që nxit ose përhap publikisht urrejtje, përçarje dhe mosdurim midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike e të tjera, apo bazuar në orientimin seksual, identitetin gjinor dhe karakteristikat e tjera personale, në mënyrën e cila mund të prishë rendin publik dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet”. Siç po e shihni, sipas këtij neni, shumë politikanë, analistë, gazetarë, dhe përdorues të rrjeteve sociale dhe kanaleve të tjera ‘online’, do të duhej të ishin tashmë në burg. Më shumë logjikë do të kishte sikur bastisja të kryhej duke u thirrur në nenin 124 (për spiunazh) sesa në këtë nen (Nxitja e përçarjes dhe mosdurimit), meqë përpiluesi kishte përdorur burime serbe dhe, kështu, kishte shtrembëruar faktet në favor të palës agresore.

Sidoqoftë, s’kishte nevojë për spektakël policor.

Pas këtyre dy budallakive (ekspozitës dhe intervenimit policor), vjen e treta, si kapak i budallakisë, nëpërmjet djallëzisë. Intelektuali Fatos Lubonja, për hir të miqësisë me organizatorin e ekspozitës, që është njëherësh edhe përpilues i monografisë, pozicionohet kundër të vërtetës, duke thënë se e vërteta mbi masakrat nuk është absolute dhe se duhet lënë alternativa si kjo e kësaj monografie/ekspozite: “Nëse shoqëria kosovare aspiron demokracinë dhe shtetin e së drejtës duhet të ketë parasysh se historia na mëson se tragjedia, në formën e luftës apo diktaturës, fillon kur palët e identifikojnë veten me të vërtetën dhe kërkojnë t’ia imponojnë atë të gjithëve me çdo mjet; se për ta evituar këtë duhet që të vërtetën ta kërkojmë (jo ta imponojmë) nëpërmjet ballafaqimit të përjetimeve dhe interpretimeve të të gjitha palëve për çka më e rëndësishme se e vërteta është liria e të gjitha këtyre palëve dhe barazia përpara ligjit”.
Si mundet një intelektual të shprehet kështu për rastin konkret, kur vetë miku i tij i ka pranuar gabimet? Pra, përpiluesi/organizatori thotë kam gabuar, por del ky që i tregon se nuk bëhet fjalë për gabim, por për alternativë interpretimi. Shqyqyr që faktet janë më kokëforta se fjalët manipulative.

Unë, në njëfarë mënyre, e arsyetoj organizatorin, sepse gabimi është njerëzor, por nuk e arsyetoj mbrojtësin e tij, sepse fjala latine që e citova më lart ishte vetëm gjysma, kurse e plotë duket kështu: Errare humanum est, perseverare diabolicum (të gabosh është njerëzore, të insistosh është djallëzore). Lubonja insiston të vazhdohet ai gabim.

Një thënie që i atribuohet Aristotelit thotë: Platonin e kam mik, por të vërtetën e dua më shumë.
Mjerisht, Lubonja e përmbysi këtë sentencë

Zjarr në një fabrikë të stiroporit në Prizren/Një person merr trajtim mjekësor, shkaktohen dëme të mëdha materiale
Arrestohen tre të dyshuar për vjedhje në Prizren

Totaj për rrugën Tetovë-Prizren: Nuk e dimë çka po punohet, ka mungesë transparence

“Kjo rrugë nuk mund të ndërtohet pa pasur bashkëpunim mes dy qeverive! Nuk e di sa ka bashkëpunim, nuk e di sa ka nënshkrim...
Përkujtohen dëshmorët dhe martirët e Nagacit në 27-vjetorin e rënies së tyre

Në fshatin Nagac të Rahovecit është shënuar sot 27-vjetori i rënies së dy dëshmorëve dhe pesë martirëve të lirisë, raporton PrizrenPress. Në këtë aktivitet morën...

Qeveria mblidhet sot, në fokus masat e përkohshme për produktet bazë

Kryeziu: 94 raste të korrupsionit i kemi përfunduar gjatë vitit 2025

Arti në zi! Ndahet nga jeta aktori i njohur shqiptar Ilir Shkurti

DKA-ja në Prizren dhe Fakulteti Filologjik drejt bashkëpunimit për zhvillim profesional në arsim

Suhareka nderon Yllin me Simbol të Komunës

The Guardian: Muriqi nga dhimbja me Kosovën te hero i Mallorcas ndaj Real Madridit

Hedhja e mbeturinave në Dobërdelan, Muharremaj paralajmëron ndëshkime

Ylli me fitore të vlefshme në luftë për vendin e katërt

Afër 6 mijë shoferë gjobiten për përdorim të telefonit në Kosovë

Kryeprokurori Kryeziu: Prizreni ka qenë një ndër rastet me keqpërdorimet më të mëdha me rezultatet zgjedhore

Asnjë panel në fushë: Çfarë po ndodh me parkun diellor milionësh në Rahovec?

Dom Kelmend Spaqi varroset sot në Velezhë të Prizrenit

Në Malishevë vijon aksionin për pastrimin e hapësirave publike

Faturat e tatimit në pronë për 2026 të gatshme për pagesë në Dragash

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

