Dy kryeministra evropianë sot vizitojnë Kosovën

Kështu është bërë e ditur në një njoftim të qeverisë holandeze, ku thuhet se temë diskutimi do të jetë situata e tensionuar mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe liria e medias.

“Kryeministri Rutte do të vizitojë Serbinë dhe Kosovën të hënën më 3 korrik dhe të martën më 4 korrik së bashku me kryeministrin e Luksemburgut, (Xavier) Bettel. Vizita ofron një mundësi për të diskutuar tensionet e ngritura mes Serbisë dhe Kosovës dhe rëndësinë për de-përshkallëzim dhe përkushtim ndaj dialogut të udhëhequr nga BE-ja për normalizim të raporteve”, thuhet në njoftim, raporton Klankosova.tv.

Sipas agjendës, Rutte dhe Bettel më 4 korrik do të qëndrojnë në Kosovë, ku do të takojnë presidenten Vjosa Osmani e kryeministrin Albin Kurti nga krerët e shtetit, me të cilët do të diskutojnë, “mes tjerash, zhvillimet e fundit në rajon dhe luftën në Ukrainë”.

“Vizita do të përfundojë me një bisedë me përfaqësues të OJQ-ve në Kosovë në fushën e lirisë të mediave dhe LGBTIQ+”, thuhet në njoftim.

Ka disa ditë që qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), ka marrë vendim për shfuqizim të certifikatës biznesore të Klan Kosova sh.p.k. Mbrëmë, ambasadori amerikan, Jeff Hovenier, tha se është duke e përcjellë nga afër këtë zhvillim, duke u shprehur i bindur se veprimtaria e Klan Kosovës do të vazhdojë, e papenguar.

Veç ambasadorit, të shqetësuar janë shprehur edhe shumë kolegë të tij diplomatë të akredituar në vendin tonë, por edhe organizata vendore e ndërkombëtare që merren me lirinë e shprehjes. /Klankosova.tv