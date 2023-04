Dy mësimëdhënëse në Prizren konfliktohen fizikisht, njëra përfundon në spital

Institucionet arsimore supozohet të jenë vendet më të sigurta si për fëmijët që vijojnë mësimet, ashtu edhe për punojësit.Mosmarrëveshjet për çështje të ndryshme zakonisht zgjidhen me dialog, por kështu nuk ndodhi edhe në shkollën fillore të mesme të ulët ‘Motrat Qiriazi’ në Prizren.

Burimet e Sinjalit brenda Prokurorisë kanë bërë me dije se dy mësimdhënëse të kësaj shkolle janë përfshirë në një konflikt fizik, me ç’rast njëra nga to ka përfunduar në spital.

E gjithë ngjarja dyshohet të ketë ndodhur mesditën e djeshme në zyrën e drejtorit të shkolles, ku pas një konflikti verbal, njëra arsimtare dyshohet ta ketë shtyrë kolegen e saj duke e rrëzuar në tokë.

Si pasojë e kësaj, 38-vjeçarja ka pësuar lëndime trupore dhe ka kërkuar ndihmë mjekësore në spital, ndërkohë që lidhur me rastin është njoftuar edhe Policia e Kosovës.

Në kuadër të veprimeve hetimore janë marrë dëshmitë e personave të përfshirë në rast, përfshirë edhe drejtorit të shkollës, i cili u intervistua në cilësinë e dëshmitarit.

Pas përfundimit të procedurave policore, Prokurori i Shtetit ka urdhëruar që rasti të iniciohet ‘Lëndim i lehtë trupor’.

