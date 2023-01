Dy muaj pas divorcit nga Kim Kardashian, Kanye West martohet në fshehtësi me stilisten e njohur

Kanye West është martuar me stilisten e Yeezy, Bianca Censori, dy muaj pasi u finalizua divorci i tij nga Kim Kardashian. Reperi 45-vjeçar thuhet se ka zhvilluar një ceremoni private me Biankën dhe dyshja janë parë me unaza martese.

Megjithatë, martesa sipas TMZ nuk është ende e ligjshme pasi çifti nuk ka ende një certifikatë.

Kanye thuhet se u pa duke veshur një unazë dhëndri në një dalje në fillim të kësaj jave, me burime që thonë se unaza simbolizonte angazhimin e tij ndaj partneres së tij pas ceremonisë.

Nuk dihet se prej sa kohësh ata e njohin njëri-tjetrin, por Bianca iu bashkua labelit të Kanye, Yeezy në nëntor 2020.

Muajin e kaluar, ai nderoi ‘gruan’ e tij të re duke ripublikuar këngën Censori Overload.

Në tekstin e këngëve, ai flet për beqarinë e tij para martesës, duke kënduar: “Dhe Bibla tha, nuk mund të bëj më seks derisa të martohem”.