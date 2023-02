Dy të plagosur rëndë pas të shtënave me armë pranë një shkolle fillore në Gjermani

Dy persona kanë mbetur të plagosur rëndë pas të shtënave me armë zjarri pranë një shkolle fillore gjermane, sipas policisë.

Një zëdhënës i policisë tha se incidenti ndodhi pranë shkollës fillore Martinusschule, por nuk kishte lidhje me shkollën, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

#Shooting at elementary school in Bramsche, #Germany, two people seriously injured – BILD pic.twitter.com/PNC8CAGsVa

— RRN.Europe (@RRNEurope) February 28, 2023