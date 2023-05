Dy të vrarë në një shkëmbim zjarri mes motoçiklistëve në New Mexico

Dy persona u vranë dhe gjashtë u plagosën nga një shkëmbim me armë zjarri gjatë një gare me motoçikleta në Red River, në veri të New Mexico, të shtunën, tha policia e shtetit.

Çiklistët filluan të qëllonin kundër njëri-tjetrit në rrugën kryesore të qytetit malor rreth 75 milje në verilindje të kryeqytetit të shtetit Santa Fe gjatë mitingut vjetor të motoçikletave të Ditës së Përkujtimit, tha me telefon kryebashkiakja e Red River, Linda Calhoun. Ajo tha se tre persona u vranë dhe pesë u plagosën.

“Ishin anëtarë të një bande motoçikletash,” tha Calhoun, duke refuzuar të japë informacione të mëtejshme mbi identitetin e tyre. “Ata ishin të gjithë njerëz jashtë qytetit.”

Rreth 28,000 motoçiklistë nga i gjithë vendi pritej të merrnin pjesë në tubim, i cili përmban muzikë live dhe ceremoni përkujtimore në Memorialin e Veteranëve të Vietnamit në Angel Fire aty pranë.

Disa nga të plagosurit u transportuan në spital në Taos, New Mexico, rreth 25 milje në jugperëndim, tha policia e shtetit në Twitter.

Qyteti Taos ndaloi shitjet e alkoolit pas të shtënave dhe shpalli shtetrrethim.

Incidenti vjen tetë vjet pasi nëntë motoçiklistë u vranë dhe 18 u plagosën në një shkëmbim zjarri në Waco, Teksas, ku përfshiheshin anëtarë të grupeve të motoçikletave si Bandidos dhe Kozakët, shkruan Reuters, transmeton Klankosova.tv.