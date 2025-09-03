16.6 C
Prizren
E enjte, 4 Shtator, 2025
Dy vetaksidente me dy të lënduar në Duhël të Suharekës

Dy vetaksidente kanë ndodhur në Duhël të Suharekës.

Dy persona kanë mbetur të lënduar nga këto vetaksidente.

Lajmin e ka konfirmuar Shaiqir Bytyqi, zëdhënës i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit.

“Po kanë ndodhur dy aksidente aty afër. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes”, ka thënë ai.

