Dyshohet për falsifikim parash në Malishevë, rasti nën hetime

Një rast i dyshuar i falsifikimit të parasë është evidentuar në Malishevë, pasi në një bankomat janë deponuar kartëmonedha që dyshohet të jenë të falsifikuara.
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Ngjarja ka ndodhur më 15 mars, rreth orës 20:00, në rrugën “Lumi Mirusha”, ku në bankomatin e NLB Bankë SH.A. janë deponuar katër kartëmonedha në vlerë prej 200 euro secila, të cilat kanë rezultuar të dyshimta.
Sipas burimeve të Sinjalit, rasti është raportuar nga një zyrtar bankar, i cili ka dhënë deklaratë zyrtare për rastin.
Lidhur me këtë ngjarje është njoftuar prokurori kujdestar për krime të rënda, i cili ka urdhëruar inicimin e procedurës penale për veprën “Falsifikim i parasë”.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren