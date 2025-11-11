12.3 C
Prizren
E martë, 11 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

E dhimbshme: 30-vjeçari nga Suhareka vdes pas një aksidenti në Bresje

By admin

Një aksident me fatalitet ka ndodhur gjatë natës, saktësith rreth orës 01:00 në dalje të autostradës në Bresje – Fushë Kosovë.

Viktima është Mentor Zmajlaj, një i ri nga Suhareka.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti

Previous article
Personi në fotografi kërkohet për vjedhje të rëndë në Prizren
Next article
Pas shfaqjes së arinjve në fshat, shkolla në Bellobrad kërkon masa sigurie nga policia

Më Shumë

Lajme

Vdes ish-ushtari i UÇK-së në Prizren, Ibrahim Kryeziu

Ka ndërruar jetë në Prizren, në moshën 68-vjeçare, Ibrahim Zenel Kryeziu – veprimtar i përkushtuar, aktivist i çështjes kombëtare, i përndjekur politik, ish-ushtar i...
Siguri

Qytetari nga Rahoveci gjen 1800 euro dhe i dorëzon në polici

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se me datë 7 nëntor 2025 në Rahovec, një qytetar ka dorëzuar në polici një shumë parash...

Prizreni ndan pikët me 2 Korrikun – barazim 2:2 në ‘Përparim Thaçi’

Totaj: Hasjanët dhe furraxhitë janë krenaria e Prizrenit – me punë dhe dinjitet do t’i japim përgjigjen më të mirë

PDK feston në Prizren, Krasniqi e Totaj në shesh me prizrenasit

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

Muharremaj telefonon Lladrovcin, i thotë “lujta o Ramiz”

Triumf historik: Bashkimi mposht Cibonën në Prizren

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Abrashi synon të udhëheqë Prizrenin: E njoh qytetin dhe sfidat e tij

Totaj: Qasja gjithëpërfshirëse do të shpërblehet me besim dhe votë të qytetarëve

Rahoveci 029 fiton trillerin në Prizren ndaj Vëllaznimit

Ndahet Çmimi i Poezisë “Xhevdet Bajraj” në Rahovec

Një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për aksidentin në Rahovec ku vdiq një motoçiklist

Konflikti në Korishë nuk ka lidhje me zgjedhjet

Kryetari i Malishevës ngushëllon familjen Morina pas vrasjes tragjike në Golluboc

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne