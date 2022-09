E dhimbshme: Ndahet nga jeta i riu nga Pirana e Prizrenit në Itali

Një ngjarje e dhimbshme ka ndodhur sot në familjen Bajrami nga Pirana e Prizrenit, pasi familjari i tyre, Dreni, është ndarë nga jeta në moshë të re në Itali.

Kështu kanë bërë të ditur miq e familjarë në rrjetin social në Facebook, ku kanë shkruar se vdekja e tij i ka tronditur.

“Lajm i hidhur ndarja nga jeta e të riut Dren Bajrami, nga Pirana, i cili u nda nga jeta në moshë të hershme në Itali. Kjo vdekje sot na tronditi të gjithë neve. Dreni, ishte djalë i urtë, punëtor dhe shumë i sjellshëm. Dreni do të na mungojë shumë dhe do ta kujtojmë gjithmonë me mall. Ngushëllime familjes, shokëve dhe miqëve të tij./Gazeta Sinjali