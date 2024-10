E hëne me diell, temperaturat shkojnë në 18 gradë

Sot mbi vendin tonë parashihet të mbizotërojë mot me diell.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat priten të arrijnë deri ne 18 gradë Celsius, ndërsa më të ulëtat regjistrohen të jenë -1 gradë Celsius.

“Mot me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 15-18 gardë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë drejtimesh të ndryshme”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.

Marketing