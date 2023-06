E inkuadroi në Superligë, Liria përshëndetet me Xhengis Rexhepin

Liria, e cila tanimë ka siguruar inkuadrimin në Superligën e Kosovës, ka ndarë sot rrugët me trajnerin Xhengis Rexhepi.

Rexhepi e arriti objektivin e klubit që sezonin 2023/24 ta nis në Superligë, por që kontrata ka qenë deri në fund të këtij sezoni, dhe të dy palët kanë vendosur mos ta vazhdojnë atë, raporton KosovaPress.

“Po ndahemi me marrëveshje të dyanshme, dhe me bindjen që kjo nuk është lamtumirë. Dera për trajnerin Xhengis Rexhepi , do të jetë e hapur gjithmonë”, thonë drejtues të Lirisë.