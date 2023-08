Manchester City do të nënshkruajë me Jeremy Dokun, pasi ka arritur marrëveshje me Rennes.

Siç raporton eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano, ujdia është arritur për 60 milionë euro, duke përfshirë plus bonuset.

Ai do t’i zhvillojë testet mjekësore gjatë kësaj jave, dhe do të zbulohet më pas nga Qytetarët.

Ujdia është zbuluar nga fillimi i gushtit, por që tani është konfirmuar.

Belgu do ta zëvendësojë Riyad Mahrezin, i cili mori rrugë për në Arabi.