Lajme

E lëndoi me mjet të mprehtë familjarin, arrestohet i dyshuari në Malishevë

By admin

 

Sipas njoftimit të Policisë, viktima ka pranuar tretman mjekësor, derisa i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti dyshohet se ka sulmuar  fizikisht viktimën mashkull kosovar dhe i ka shkaktuar lëndime në dorë me një mjet të mprehtë(brisk).Viktima ka pranuar tretman mjekësor. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit pas intervistimit dërgohet në mbajtje”, thuhet në raportin 24-orësh të PK-së.

Digjet stalla me ushqim bagëtish në Rahovec
Policia shqiptoi për 24 orë, rreth 1900 gjoba në trafik

