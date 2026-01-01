-2 C
E rrallë në spitalin e Prizrenit: Anesteziologu asiston gjatë lindjes së nipit të tij

By admin

Një foshnjë e gjinisë mashkullore ka ardhur në jetë pesë minuta pas kalimit në vitin 2026-të.Me këtë rast ka ndodhur një moment tejet emocionues në spitalin e Prizrenit.

Një anesteziolog, ka asistuar gjatë lindjes së nipit të tij, njofton Klan Kosova.

Për më tepër, aty ishte edhe vëllai i anesteziologut, i cili punon si gjinekolog në spitalin e Prizrenit.

Lajmet e Fundit

