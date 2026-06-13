Opinione

Edhe lypës, edhe zotni

By admin

Prof. Azem Lajqi
1.?Në vendin e punës, ka individë që nuk u përgjigjen obligimeve, detyrave dhe përgjegjësive të punës nga e cila paguhen, ndërsa kërkojnë të vlerësohen të barabartë me ata që i përmbushin detyrat sipas kontratës së punës.
2.?Ka individë që e bëjnë punën me djallëzi, duke shfrytëzuar çdo hapësirë për keqpërdorim. Këta individë, përveçse mund të klasifikohen si sabotues që dëshirojnë ta shohin institucionin në anarki (mjegulla dhe ujku), kanë prirje që të organizojnë kurthe ose përgjime dhe përhapin thashetheme (dija dhe arti i tyre), me qëllim që ta zbehin integritetin personal e profesional të dikujt. Krahas kësaj, këta tipa përpiqen të krijojnë elemente shantazhi(përgjojnë ndër sy ose porosisin provokues e përgjues) kundrejt atyre që e bëjnë punën me përgjegjësi, për aq sa kanë dije, aftësi dhe mundësi.
3.?Individë të tillë, pa kulturë pune, e zbehin cilësinë institucionale dhe punën që bëhet aty, d m.th. bëhen imazh i keq.Në të njëjtën kohë, janë të dëmshëm edhe për besueshmërinë qytetare ndaj institucionit përkatës.
??4. Mund të thuhet se, në këto raste, zbatimin e ligjit (të punës) e zbehin ose e zëvendësojnë libreza partiake dhe nepotizmi.

 

 

Previous article
Prizreni prezanton potencialin ekonomik para bizneseve të diasporës në Zvicër

Më Shumë

Fokus

E dhimbshme: Vdes i mituri që u aksidentua ditë më parë në Zhur të Prizrenit

Një fëmijë ka humbur jetën në QKUK, i cili më 27 maj ishte goditur nga një veturë në Zhur të Prizrenit. Rastin e ka konfirmuar...
Kulture

Vazhdojnë punimet restauruese në Kullën e Hajrullah Çantës në Rahovec

Ministrja në detyrë e Kulturës dhe Turizmit Saranda Bogujevci, ka njoftuar se po vazhdojnë me dinamikë punimet restauruese në shtëpinë-kullë të Hajrullah Çantës në...

Familja në Korishë në telashe me arushën, iu shfaqet rregullisht në oborrin e shtëpisë

Murati njofton se të hënën ekzekutohen shtesat për sektorin privat: Për studentët do t’ju njoftojmë sapo listat të jenë gati

Drejtoria e Bujqësisë në Malishevë apelon te fermerët: Mos u bazoni në informata të pakonfirmuara për subvencionet e vitit 2026

Totaj: Komuna e Prizrenit do të vazhdojë mbështetjen për gratë sipërmarrëse

Fatmir Limaj: Fitore! Faleminderit Malishevë

Aty ku mbillet urrejtja, korret vetëm dhimbja

Drejtoresha Veselaj-Gutaj ngushëllon familjen e nxënësit Jasin Kurtaj

Dragashi shënon Ditën e Çlirimit

Arsi Bako fiton Festivalin e Pranverës me këngën “Humb”

Fillon në Prizren turneu ndërkombëtar i veteranëve Kupa Botërore e Paqes

Nesër i jepet lamtumira e fundit të riut nga Malisheva që vdiq në Itali

EC Ma Ndryshe shpreh shqetësime për gjetjet e auditorit në Komunën e Prizrenit

Sot nis Botërori 2026

Prizreni prezanton potencialin ekonomik para bizneseve të diasporës në Zvicër

Lajmet e Fundit