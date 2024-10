Edicioni i 53-të i ‘Takimeve të Gjeçovit’ mbahet të shtunën në Zym të Hasit

Edicioni i 53-të i ‘Takimeve të Gjeçovit’ do të mbahet të shtunën në Zym të Hasit.

Ky aktivitet kulturor, tashmë i njohur në kalendarin vjetor të Kosovës, është një homazh për jetën dhe veprën e At Shtjefën Gjeçovit, dhe këtë vit përkon me dy përvjetorë të rëndësishëm: 150 vjet nga lindja e tij dhe 160 vjet nga themelimi i shkollës së Zymit.

Takimet e sivjetme, organizuar nga Këshilli Organizativ nën drejtimin e Frrok Kristajt, përfshijnë një gamë të gjerë aktivitetesh kulturore e artistike.

Programi fillon në ora 11:00 në Zym me “Ditët e Diasporës”, ku do të mbahet Festivali i Bukës dhe ekspozita e prodhimeve të furrtarëve.

Gjithashtu, do të organizohet një orë letrare në vendin e kurbetçarëve, duke pasqyruar jetën dhe kontributin e tyre.

Në pasditen e së premtes, aktivitetet do të zhvendosen në Prizren, ku në ora 16:00, te Keji i Lumbardhit, do të prezantohen dy kumtesa mbi veprën e At Shtjefën Gjeçovit, nga studiuesit Anton Berisha dhe Vlash Prendi.

Po ashtu, një orë letrare me pjesëmarrjen e krijuesve të ndryshëm do të sjellë një dimension artistik të veçantë.

Të shtunën, më 26 tetor, në ora 10:30 në Zym, do të zhvillohet manifestimi qendror, që do të nisë me përurimin e Shtëpisë së Kulturës dhe Bibliotekës së Zymit. Ndër aktivitetet kryesore do të jetë një fjalë kushtuar lumturimit të At Luigj Palit, një ekspozitë figurative nga Liman Cakaj, si dhe dorëzimi i çmimeve “Pena e Shtjefën Gjeçovit” dhe “Unaza e Katit”.

Manifestimi do të përmbyllet me një program kulturor dhe artistik, ku do të performojnë SHKA “Agimi”, studio e baletit “Mjellma” dhe Ansambli i Këngëve dhe Valleve “Katarina Josipi”.

Në këtë edicion pritet të marrin pjesë personalitete të rëndësishme, duke përfshirë kryetarin e Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, drejtorin e DKRS-së, Adem Morina, si dhe regjisorja e njohur shqiptare, Vera Grabocka, e cila do të nderohet me çmimet “At Shtjefën Gjeçovi” dhe “Unaza e Katit”.