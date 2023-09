Ekipi belg i ofron kontratë Eden Hazard-it

Eden Hazard thuhet se është në shënjestër të Royale Union Saint-Gilloise dhe belgu po shqyrton këtë lëvizje.

Hazard u lirua nga gjiganti spanjoll Real Madrid në verë, pasi bëri vetëm 76 paraqitje në katër sezone në klub.

Real-i e bleu anësorin nga Chelsea për një tarifë fillestare prej 89 milionë paund, duke u rritur në 150 milionë, por periudha e tij në Spanjë u rrënua me dëmtime të ndryshme.

Pasi shënoi vetëm shtatë gola për klubin, Hazard tani e gjen veten pa klub në moshën 32-vjeçare.

Ofertat që ai ka marrë deri më tani nuk kanë qenë të mjaftueshme për ta tunduar atë të largohet nga shtëpia e tij në Madrid, por gazeta spanjolle “AS” raporton se Saint-Gilloise tani po përpiqet ta bindë atë.

Ky veprim do ta shihte Hazard-in me dy vëllezërit e tij Kylian dhe Thorgan në kryeqytetin e Belgjikës. Thorgan aktualisht luan për Anderlecht, ndërsa Kylian luan me RDWM.

Hazard nuk po nxiton për të marrë një vendim që mund të jetë një lajm jo i mirë për Liverpool-in, i cili është në grupin e Europa League me Saint-Gilloise.

“AS” shton se ai është “i vakët” për idenë e rikthimit në Belgjikë në këtë moment.Albanian Post