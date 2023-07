Ekipi i MLS-së ka hedhur sytë nga Neymar

Nënshkrimi i Leo Messi-t për Inter Miami mund të çojë që figura të tjera të shquara në futbollin ndërkombëtar të konsiderojnë një lëvizje në MLS. Liga ka përjetuar disa pengesa në sigurimin e nënshkrimeve për shkak të ndikimit financiar të futbollit të Arabisë Saudite, i cili ka tërhequr lojtarët kryesorë me oferta të mëdha.

Me lëvizjen e yllit argjentinas në Shtetet e Bashkuara, skuadrat e tjera janë të vendosura të qëndrojnë konkurruese dhe po ndjekin në mënyrë aktive blerje të mëdha.

Sipas “Mundo Deportivo”, New York City ka shprehur interesim për të blerë shërbimet e Neymar.

Kontrata e Neymar me Paris Saint-Germain është caktuar të skadojë në vitin 2025, por e ardhmja e tij është në ajër dhe thashethemet kanë qarkulluar prej disa kohësh se ai mund të largohet para përfundimit të kontratës.

Duke cituar informacione nga “City Xtra” dhe “The Secret Scout”, media raporton se “City Football Group”, që zotëron New York City, ka synuar nënshkrimin e yllit brazilian.

“Mundo Deportivo” tregon se “City Football Group” ende nuk i është afruar Neymarit, por besohet se po shqyrton një propozim joshës për ta bindur atë të bashkohet me ekipin e tyre.

Neymar nuk e ka përjashtuar mundësinë që të luajë në MLS pasi të përfundojë koha e tij në Evropë.

Ndërsa ai është i kërkuar nga disa klube dhe ka pasur bisedime për një rikthim të mundshëm në Barcelonë, ylli brazilian nuk e ka mbyllur derën për një lëvizje në Shtetet e Bashkuara.

Nëse Neymar do të bashkohej me New York City, ai do të ndiqte hapat e yjeve të tjerë si David Villa, Andrea Pirlo dhe Frank Lampard, të cilët të gjithë kanë luajtur për klubin.

Një faktor që mund të ndikojë në vendimin në favor të “City Football Group” është mundësia e transferimit të Neymar te Manchester City, një skuadër në pronësi të konsorciumit, përpara se të bëjë kalimin në ligën e SHBA dhe të vazhdojë karrierën e tij jashtë Evropës.Albanian Post