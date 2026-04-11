“Eko Theranda” vazhdon pastrimin e detajuar pas largimit të mbeturinave në qytet

Ekipet e ndërmarrjes “Eko Theranda” kanë vijuar me aktivitetet e pastrimit dhe mirëmbajtjes së hapësirave publike, pas ndërhyrjes paraprake për largimin e mbeturinave nga KRM “Eko-Regjioni”.
Sipas njoftimit, pas përfundimit të grumbullimit të mbeturinave, ekipet kanë ndërmarrë larjen dhe pastrimin e detajuar të zonave të trajtuara, me qëllim përmirësimin e kushteve higjienike dhe krijimin e një ambienti më të përshtatshëm për qytetarët.
Nga kjo ndërmarrje theksohet se këto veprime po kontribuojnë në rritjen e standardeve të pastërtisë në hapësirat publike, duke ofruar një mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm.
Po ashtu, është vlerësuar bashkëpunimi ndërinstitucional dhe angazhimi i vazhdueshëm i ekipeve në terren, që sipas tyre, po sjell rezultate konkrete në përmirësimin e gjendjes së mjedisit në qytet.
Marketing
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren