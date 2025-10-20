11.7 C
Ekrem Kastrati, i pari në Malishevë edhe me votat e diasporës

By admin

 

Deri më tani janë numëruar 33.33% e votave me postë, ku Kastrati i Nismës, ka grumbulluar 32.29% te votave, e pas tij renditet Gëzim Krasniqi i PDK-së, i cili ka marrë 22.66%, transmeton Klankosova.tv.

Nga rezultati i përmbledhur, i publikuar nga KQZ, Ekrem Kastrati del që ka fituar edhe një mandat tjetër në krye të komunës, dhe atë pa balotazh.

